Запоріжжя у важкому матчі обіграло Будівельник у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги вдома обіграло Будівельник.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
26 березня
Запоріжжя — Будівельник 79:64 (25:19, 18:18, 14:16, 22:11)
Запоріжжя: Сізов 21 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Кеффі 16 + 9 передач, Тихонов 15, Грицак 7 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Мальчевський 3 — старт, Маяускас 16, Тітов 0, Рагімов 0, Морозов 0
Будівельник: Буртт 22 + 5 передач - 5 втрат, Брайс Джонсон 13 + 13 підбирань, Девенпорт 7, Звонов 0, Реджи Джонсон 0 — старт, Кожем’якін 12, Кобець 6, Джефферсон 4, Яковічс 0
Раніше, Прометей вилетів з Кубка Європи ФІБА.