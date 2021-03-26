 Запоріжжя у важкому матчі обіграло Будівельник у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Запоріжжя у важкому матчі обіграло Будівельник у Суперлізі

Сьогодні 20:17 273 0
Важка перемога Запоріжжя
Запоріжжя у важкому матчі обіграло Будівельник у Суперлізі
#Запоріжжя, #Будівельник, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Запоріжжя у регулярному чемпіонаті Суперліги вдома обіграло Будівельник.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
26 березня

Запоріжжя — Будівельник 79:64 (25:19, 18:18, 14:16, 22:11)

Запоріжжя: Сізов 21 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Кеффі 16 + 9 передач, Тихонов 15, Грицак 7 + 8 підбирань + 3 перехоплення, Мальчевський 3 — старт, Маяускас 16, Тітов 0, Рагімов 0, Морозов 0

Будівельник: Буртт 22 + 5 передач - 5 втрат, Брайс Джонсон 13 + 13 підбирань, Девенпорт 7, Звонов 0, Реджи Джонсон 0 — старт, Кожем’якін 12, Кобець 6, Джефферсон 4, Яковічс 0

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