 Філадельфія переграла Лейкерс, Голден Стейт програв Сакраменто. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Філадельфія переграла Лейкерс, Голден Стейт програв Сакраменто. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:25 430 0
У НБА зіграно чергові матчі
Філадельфія переграла Лейкерс, Голден Стейт програв Сакраменто. Результати матчів НБА
#Лейкерс, #НБА, #Філадельфія

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 5 матчів.

Українець Олексій Лень з Вашингтоном програв Нью-Йорку.

НБА - Регулярний чемпіонат   
25 березня

Маямі - Портленд 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)

Нью-Йорк - Вашингтон 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)

Сан-Антоніо - Кліпперс 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)

Лейкерс - Філадельфія 101:109 (24:27, 30:27, 17:35, 30:20)

Сакраменто - Голден Стейт 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33)

Нагадаємо, Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Мемфісу.

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