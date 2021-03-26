Філадельфія переграла Лейкерс, Голден Стейт програв Сакраменто. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 5 матчів.
Українець Олексій Лень з Вашингтоном програв Нью-Йорку.
НБА - Регулярний чемпіонат
25 березня
Маямі - Портленд 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)
Нью-Йорк - Вашингтон 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)
Сан-Антоніо - Кліпперс 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)
Лейкерс - Філадельфія 101:109 (24:27, 30:27, 17:35, 30:20)
Сакраменто - Голден Стейт 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33)
Нагадаємо, Оклахома-Сіті з Михайлюком програла Мемфісу.