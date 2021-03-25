Бруклін програв Юті, Індіана здолала Детройт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 11 матчів.
Оклахома-Сіті з Михайлюком поступилася Мемфісу.
Індіана - Детройт 116:111 (21:24, 36:27, 29:28, 30:32)
Мілвокі - Бостон 121:119 (35:30, 35:29, 30:27, 21:33)
Торонто - Денвер 135:111 (38:30, 34:24, 26:27, 37:30)
Міннесота - Даллас 108:128 (33:30, 22:26, 18:32, 35:40)
Оклахома-Сіті - Мемфіс 107:116 (21:26, 32:23, 20:33, 34:34)
Орландо - Фінікс 112:111 (24:32, 35:27, 27:32, 26:20)
Г’юстон - Шарлот 97:122 (26:26, 29:32, 15:35, 27:29)
Чикаго - Клівленд 94:103 (25:25, 30:28, 17:25, 22:25)
Сан-Антоніо - Кліпперс 101:134 (29:41, 24:26, 31:35, 17:32)
Сакраменто - Атланта 110:108 (29:27, 28:30, 28:17, 25:34)
Юта - Бруклін 118:88 (38:17, 25:21, 27:23, 28:27)