Мемфіс здолав Бостон, Чикаго програв Юті. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 8 матчів.
Українець Святослав Михайлюк допоміг Оклахомі-Сіті перемогти Міннесоту.
НБА - Регулярний чемпіонат
22 березня
Клівленд - Сакраменто 105:119 (35:36, 24:27, 17:27, 29:29)
Міннесота - Оклахома-Сіті 103:112 (22:25, 28:32, 26:26, 27:29)
Сан-Антоніо - Шарлот 97:100 (21:31, 24:24, 24:19, 28:26)
Мемфіс - Бостон 132:126 OВ (24:30, 36:35, 34:21, 23:31, 15:9)
Мілвокі - Індіана 140:113 (48:26, 35:34, 27:34, 30:19)
Г’юстон - Торонто 117:99 (27:28, 38:32, 23:26, 29:13)
Чикаго - Юта 95:120 (23:29, 19:27, 29:33, 24:31)
Кліпперс - Атланта 119:110 (30:29, 18:34, 34:27, 37:20)