Помер легендарний гравець Лейкерс

Не стало легендарного гравця НБА

Джерело - Чемпіон.

На 86 році життя помер легендарний гравець Лос-Анджелес Лейкерс Елджин Бейлор.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Бейлор виступав у НБА з 1958 по 1971 року на позиції легкого форварда. Всю кар'єру гравець провів за Лейкерс, спочатку в Міннеаполісі, потім в Лос-Анджелесі.

Бейлор був визнаний новачком року (1959), 10 разів був включений в першу символічну збірну Ліги (1959-1965, 1967-1969), 11 разів ставав учасником Матчу всіх зірок (1959-1965, 1967-1970) і став MVP Матчу всіх зірок -1959.

У 1977 році Бейлор був включений в Зал слави баскетболу. Його номер 22 навічно закріплений в Лейкерс і університеті Сіетла.