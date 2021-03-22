Помер легендарний гравець Лейкерс

Джерело - Чемпіон.
На 86 році життя помер легендарний гравець Лос-Анджелес Лейкерс Елджин Бейлор.
Про це повідомляє пресслужба американського клубу.
Бейлор виступав у НБА з 1958 по 1971 року на позиції легкого форварда. Всю кар'єру гравець провів за Лейкерс, спочатку в Міннеаполісі, потім в Лос-Анджелесі.
Бейлор був визнаний новачком року (1959), 10 разів був включений в першу символічну збірну Ліги (1959-1965, 1967-1969), 11 разів ставав учасником Матчу всіх зірок (1959-1965, 1967-1970) і став MVP Матчу всіх зірок -1959.
У 1977 році Бейлор був включений в Зал слави баскетболу. Його номер 22 навічно закріплений в Лейкерс і університеті Сіетла.
Elgin Baylor: Forever part of our Lakers Family. pic.twitter.com/zcRhVUSSmx— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 22, 2021