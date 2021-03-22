До рекорду серед українців залишилося ще 110 поєдинків.

Для українського центрового Вашингтона Олексія Леня матч проти Брукліна (106:113) став 500-м в НБА.

Про це повідомляє Tribuna.com

Лень дебютував в НБА 1 листопада 2013 року.

Українець зіграв 335 матчів у складі Фінікса, 117 - в Атланті, 15 - в Сакраменто, 7 - в Торонто, а також зіграв 26 матчів за Вашингтон.

Лідер за кількістю матчів у НБА серед українців - Віталій Потапенко, на його рахунку 610 поєдинків.

Нагадаємо, Лень заробив 20 очок за Вашингтон у матчі з Брукліном.

Раніше Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона.