Фінікс переграли Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 21 березня, в рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися 10 матчів.

НБА - Регулярний чемпіонат

21 березня

Маямі – Індіана 106:109 OT (26:32, 23:25, 21:22, 28:19, 8:11)

Х'юстон – Оклахома-Сіті 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)

Денвер – Новий Орлеан 108:113 (30:22, 21:36, 29:25, 28:30)

Бостон – Орландо 112:96 (27:31, 29:17, 33:25, 23:23)

Бруклін – Вашингтон 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

Клівленд – Торонто 116:105 (23:28, 36:29, 32:18, 25:30)

Детройт – Чикаго 86:100 (25:20, 20:26, 20:29, 21:25)

Нью-Йорк – Філадельфія 100:101 OT (15:23, 27:20, 22:21, 24:24, 12:13)

Портленд – Даллас 92:132 (30:27, 24:38, 15:38, 23:29)

Фінікс – Лейкерс 111:94 (31:26, 28:18, 29:32, 23:18)

Нагадаємо, Лень заробив 20 очок за Вашингтон у матчі з Брукліном.

Раніше Михайлюк набрав 15 очок у матчі проти Х'юстона.