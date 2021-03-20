Денвер дотиснув Чикаго, Голден Стейт обіграв Мемфіс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
20 березня
Бостон - Сакраменто 96:107 (22:28, 23:27 36:27, 15:25)
Клівленд - Сан-Антоніо 110:116 (22:25 20:29, 24:27, 44:35)
Маямі - Індіана 110:137 (30:32, 28:36, 24:31, 28:38)
Х'юстон - Детройт 100:113 (28:27, 23:28, 26:29, 23:29)
Орландо - Бруклін 121:113 (35:29, 29:33, 39:22, 18:29)
Мемфіс - Голден Стейт 103:116 (26:34, 22:33 24:24, 31:25)
Торонто - Юта 112:115 (27:23, 27:32, 23:24 35:36)
Денвер - Чикаго 131:127 OT (20:30, 27:25, 34:34, 35:27, 15:11)
Портленд - Даллас 125:119 (37:33, 27:27, 29:38, 32:21)
Фінікс - Міннесота 113:101 (34:29, 30:25, 19:24, 30:23)