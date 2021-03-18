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В Україні скоротили кількість глядачів під час баскетбольних матчів

Сьогодні 13:32 417 0
У ФБУ ввели нові обмеження
В Україні скоротили кількість глядачів під час баскетбольних матчів
#ФБУ

Джерело - fbu.ua.

Кількість глядачів на трибунах під час ігор чемпіонатів України обмежено до 30%.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

"Враховуючи щоденно зростаючі показники захворюваності населення країни на COVID-19 ФБУ вимушена впровадити відповідні заходи, спрямовані перш за все, на протидію поширенню коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Тому, з 18 березня:

- Кількість глядачів, які можуть бути присутні на трибунах під час ігор Чемпіонату та Кубку України з баскетболу у всіх лігах, обмежено до 30% від загальної кількості місць арени;
- Клуби-господарі ігор несуть відповідальність за дотримання глядачами вимог щодо користування захисними масками та дотримання соціальної дистанції;
- Спостерігачі суддівства відміняються;
- На всіх іграх, окрім Першої ліги (чоловіки) та Вищої ліги (жінки), будуть присутні Комісари з розширеними повноваженнями. На іграх Першої ліги (чоловіки) та Вищої ліги (жінки) такі повноваження матимуть старші судді;
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