Прометей здолав Запоріжжя у Суперлізі

Вирішальним став триочковий кидок Липового

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Прометей вдома здобув складну перемогу над БК Запоріжжя.

У заключній частині, у найвідповідальніший момент, Прометей продемонстрував просто залізні нерви. Програючи 5 пунктів за 2 хвилини до кінця, Липовий та Лукашов на двох завантажили супернику 3 триочкових. Це дозволило вирвати важку перемогу - 74:70.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

17 березня

Прометей - Запоріжжя 74:70 (20:15, 23:16, 11:25, 20:14)

Раніше, капітан Будівельника покинув клуб.