Прометей здолав Запоріжжя у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У рамках української баскетбольної Суперліги Прометей вдома здобув складну перемогу над БК Запоріжжя.
У заключній частині, у найвідповідальніший момент, Прометей продемонстрував просто залізні нерви. Програючи 5 пунктів за 2 хвилини до кінця, Липовий та Лукашов на двох завантажили супернику 3 триочкових. Це дозволило вирвати важку перемогу - 74:70.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
17 березня
Прометей - Запоріжжя 74:70 (20:15, 23:16, 11:25, 20:14)
Раніше, капітан Будівельника покинув клуб.