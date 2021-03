Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА

Леброн Джеймс став найстаршим баскетболістом в історії НБА, якому вдавалося зібрати трипл-даблу двох матчах поспіль.

Про це повідомляє StatMuse.

Лейкерс в матчі регулярного чемпіонату впевнено обіграли Міннесоту (137:121), а Леброн Джеймс закінчив гру з трипл-даблом (25+12 підбирань + 12 передач).

Раніше Леброн став першим баскетболістом в історії ліги з як мінімум 10 трипл-даблами після досягнення 35-річчя.

LeBron James is the oldest player in NBA history with back-to-back triple-doubles.



25/12/12 tonight

22/10/11 last night pic.twitter.com/i0OaoMRb64