Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА

Джерело - Чемпіон.
Леброн Джеймс став найстаршим баскетболістом в історії НБА, якому вдавалося зібрати трипл-даблу двох матчах поспіль.
Про це повідомляє StatMuse.
Лейкерс в матчі регулярного чемпіонату впевнено обіграли Міннесоту (137:121), а Леброн Джеймс закінчив гру з трипл-даблом (25+12 підбирань + 12 передач).
Раніше Леброн став першим баскетболістом в історії ліги з як мінімум 10 трипл-даблами після досягнення 35-річчя.
LeBron James is the oldest player in NBA history with back-to-back triple-doubles.— StatMuse (@statmuse) March 17, 2021
25/12/12 tonight
22/10/11 last night pic.twitter.com/i0OaoMRb64
Наступний трипл-дабл стане для форварда Лейкерс 100-м в НБА
У поточному сезоні Леброн Джеймс в середньому за гру набирає по 25,5 очка, 8,1 підбирання і 8,0 передачі.