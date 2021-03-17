 Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА

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Джеймс встановив ветеранський рекорд НБА
#Лейкерс, #НАБА, #Джеймс

Джерело - Чемпіон.

Леброн Джеймс став найстаршим баскетболістом в історії НБА, якому вдавалося зібрати трипл-даблу двох матчах поспіль.

Про це повідомляє StatMuse.

Лейкерс в матчі регулярного чемпіонату впевнено обіграли Міннесоту (137:121), а Леброн Джеймс закінчив гру з трипл-даблом (25+12 підбирань + 12 передач).

Раніше Леброн став першим баскетболістом в історії ліги з як мінімум 10 трипл-даблами після досягнення 35-річчя.

Наступний трипл-дабл стане для форварда Лейкерс 100-м в НБА

У поточному сезоні Леброн Джеймс в середньому за гру набирає по 25,5 очка, 8,1 підбирання і 8,0 передачі.

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