Михайлюк: Обмін в Оклахому став для мене несподіванкою

Український баскетболіст Святослав Михайлюк поділився очікування від переходу в Оклахому.

Про це розповів сам баскетболіст.

"Мені сподобалася організація, хороші люди, гарне місто. Зараз треба бути познайомитися з усіма, з командою, краще пізнати місто.

Тут зібрана хороша група молодих гравців. Я приблизно одного віку з більшістю гравців. Думаю, це допоможе мені влитися в колектив.

Обмін став для мене несподіванкою, але тепер я тут. Посеред сезону складніше вписатися в нову команду, але я постараюся це зробити якнайкраще. Буду робити все, що скаже тренер. Потрібно розтягувати майданчик, бути самим собою, старанно працювати в захисті.

В Оклахомі зібрані не егоїстичні гравці, команда добре рухає м'яч, гравцям не важливо, хто заб'є, головне - щоб команда перемогла. Це головна якість в команді. Мені потрібно вписатися в команду і робити все, щоб вона перемагала, я вважаю, що можу допомогти", - сказав Михайлюк.