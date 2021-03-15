Прометей вийшов у Фінал чотирьох Європейської жіночої баскетбольної ліги

Підопічні Большакової переграли представниць Литви

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг литовський Кібіркштіс у другому матчі чвертьфіналу ЄЖБЛ і пробився у Фінал чотирьох турніру.

Джеймс Кешуан Лашун стала найрезультативнішою гравчинею поєдинку - 22 очка. Оксана Молова має другий показник - 15 балів. Капітан Ольга Дубровіна зробила 10 передач. У першому матчі протистояння Прометей переміг з рахунком 87:59.

Європейська жіноча баскетбольна ліга. Чвертьфінал

Кам’янське. СК Прометей

15 березня

Прометей - Кібіркштіс 71:58 (23:18, 27:14, 6:16, 15:10)

Раніше, чоловічий Прометей розгромив Харківських Соколів у Суперлізі.