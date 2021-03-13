Дніпро впевнено перемогло Запоріжжя у Суперлізі

Впевнена перемога чинного чемпіона Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Дніпро у домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги обіграло Запоріжжя.

Найкращим гравцем матчу став В’ячеслав Кравцов, який за 24 хвилини приніс команді 18 очок зі 100% реалізації кидків з гри (7/7), зробив 7 підбирань (2 у нападі) та 1 передачу (РЕ 23).

Суперліга - Регулярний чемпіонат

13 березня

Дніпро – Запоріжжя 86:69 (23:20, 21:24, 26:12, 16:13)

Дніпро: Кравцов 18 + 7 підбирань, Террелл 13 + 4 передачі, Санон 11 + 10 передач + 2 блок-шота, Тимофеєнко 7, Купер 6 + 9 передач – старт, Коломойський 12, Глєбов 9 + 4 перехоплення, Корнієнко 6, Бондарчук 4, Сорочан 0

Запоріжжя: Кеффі 18 + 9 передач, Міхєєв 16, Тихонов 13 – 3 втрати, Сізов 8, Мальчевський 3 – старт, Грицак 9 + 7 підбирань, Тітов 2, Рагімов 0, Соколенко 0, Морозов 0

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