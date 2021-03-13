Лейкерс переграв Індіану

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.

Українець Олексій Лень набрав у матчі проти Філадельфії 9 очок. Але цього не вистачило для перемоги.

НБА - Регулярний чемпіонат

11 березня

Вашингтон – Філадельфія 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)

Новий Орлеан – Клівленд 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)

Мемфіс – Денвер 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)

Сан-Антоніо – Орландо 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)

Чикаго – Маямі 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)

Юта – Х'юстон 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)

Лейкерс – Індіана 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)

Нагадаємо, Детройт обміняє Михайлюка в Оклахому.