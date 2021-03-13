Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.
Українець Олексій Лень набрав у матчі проти Філадельфії 9 очок. Але цього не вистачило для перемоги.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 березня
Вашингтон – Філадельфія 101:127 (15:32, 38:31, 23:31, 25:33)
Новий Орлеан – Клівленд 116:82 (34:29, 35:19, 24:9, 23:25)
Мемфіс – Денвер 102:103 (31:26, 24:27, 22:28, 25:22)
Сан-Антоніо – Орландо 104:77 (16:29, 31:10, 27:25, 30:13)
Чикаго – Маямі 90:101 (21:29, 21:13, 26:28, 22:31)
Юта – Х'юстон 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)
Лейкерс – Індіана 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)
Нагадаємо, Детройт обміняє Михайлюка в Оклахому.