Збірна України покращила позицію в світовому рейтингу

Очолюють рейтинг збірні США, Іспанії та Австралії

Джерело - ФБУ.

Чоловіча національна збірна України піднялася на одну сходинку в оновленому рейтингу ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Наша команда наразі посідає 28-му сходинку серед команд світу.

Очолюють рейтинг збірні США, Іспанії та Австралії.

Раніше, жіноча збірна України зберегла позицію в рейтингу ФІБА.

Нагадаємо, команда Айнарса Багатскіса перемогла Словенію (70:65) та Угорщину (97:63) в заключних матчах кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року та вийшла на Євробаскет з першого місця в групі.