МБК Миколаїв підписав американського форварда

Також клуб відмовився від послуг двох гравців

Джерело - Чемпіон.

МБК Миколаїв домовився про співпрацю з важким форвардом з США Шакілом Гудвіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Водночас команду залишають нігерійський захисник Кіт Омоера і центровий Олексій Адедіран.

Гудвін починав сезон в Ларіссі (Греція). В середньому за гру новобранець Миколаєва набирав по 8,5 очка і 6,3 підбирання.

Дебют 26-річного бігмена в українському баскетболі відбудеться 4 березня в Києві в матчі з Будівельником.

МБК Миколаїв з показником 3-19 замикає турнірну таблицю Суперліги.

Раніше, Будівельник здобув вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.