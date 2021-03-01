МБК Миколаїв підписав американського форварда

Джерело - Чемпіон.
МБК Миколаїв домовився про співпрацю з важким форвардом з США Шакілом Гудвіном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Водночас команду залишають нігерійський захисник Кіт Омоера і центровий Олексій Адедіран.
Гудвін починав сезон в Ларіссі (Греція). В середньому за гру новобранець Миколаєва набирав по 8,5 очка і 6,3 підбирання.
Дебют 26-річного бігмена в українському баскетболі відбудеться 4 березня в Києві в матчі з Будівельником.
МБК Миколаїв з показником 3-19 замикає турнірну таблицю Суперліги.
Раніше, Будівельник здобув вольову перемогу над Хіміком у Суперлізі.