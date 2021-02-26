Визначено міста проведення вирішальних раундів Кубку України

Матчі відбудуться у двох містах

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 26 лютого, в результаті жеребкування було визначено міста проведення матчів 1/4 та 1/2 фіналу Кубку України з баскетболу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

В жеребкуванні взяли участь міста, представлені клубами стадії чвертьфіналу, переможці якої зустрінуться між собою на стадії півфіналу за сіткою Кубку. Відповідно, в кожному з двох міст будуть зосереджені по 4 клуби.

В результаті жеребкування, матчі 1/4 та 1/2 фіналу відбуватимуться у наступних містах:

Черкаси, ПС Будівельник

Запоріжжя - Київ-Баскет

Черкаські Мавпи - Хімік

Київ, ПС Венето-Спорт

Миколаїв - Дніпро

Будівельник - Прометей

Чвертьфінальні поєдинки буде зіграно 31 березня, півфінали відбудуться 1 квітня. Фінал пройде в київському Палаці спорту 4 квітня.

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