Визначено міста проведення вирішальних раундів Кубку України

Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 26 лютого, в результаті жеребкування було визначено міста проведення матчів 1/4 та 1/2 фіналу Кубку України з баскетболу.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
В жеребкуванні взяли участь міста, представлені клубами стадії чвертьфіналу, переможці якої зустрінуться між собою на стадії півфіналу за сіткою Кубку. Відповідно, в кожному з двох міст будуть зосереджені по 4 клуби.
В результаті жеребкування, матчі 1/4 та 1/2 фіналу відбуватимуться у наступних містах:
Черкаси, ПС Будівельник
Запоріжжя - Київ-Баскет
Черкаські Мавпи - Хімік
Київ, ПС Венето-Спорт
Миколаїв - Дніпро
Будівельник - Прометей
Чвертьфінальні поєдинки буде зіграно 31 березня, півфінали відбудуться 1 квітня. Фінал пройде в київському Палаці спорту 4 квітня.
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