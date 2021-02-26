Лідер Суперліги передумав розлучатися з легіонером

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет продовжив угоду з американським форвардом Тревіном Тібодо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Легіонер залишається в складі киян до кінця поточного сезону.

Тібодо приєднався до команди трохи понад місяць тому і за цей час встиг зіграти 6 поєдинків у Суперлізі, у яких в середньому набирав 5,7 очка та робив 3,7 підбирання.

Також Тібодо допоміг команді пробитися до плей-оф Кубку Європи ФІБА, де за три поєдинки групового етапу в середньому набирав 5,7 очка, робив 5,3 підбирання.

Раніше, Лукашов продовжив контракт з Прометеєм.