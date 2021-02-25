Будівельник підпише захисника збірної Латвії

Джерело - Чемпіон.
Атакувальний захисник італійського Варезе Інгус Яковічс найближчим часом поповнить ряди київського Будівельника.
Про це повідомляє Sportando.
Яковічс прибуде в столицю України відразу після того, як завершить процедуру розриву контракту з Варезе.
У сезоні 2020-2021 Яковічс в елітному дивізіоні чемпіонату Італії відіграв 18 матчів. В середньому за гру латиш набирав по 8,0 очка і 1,5 підбирання.
Будівельник з показником 11-12 посідає сьоме місце в турнірній таблиці Суперліги.
Нагадаємо, Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі.