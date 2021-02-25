 Будівельник підпише захисника збірної Латвії | Баскетбол | Champion.com.ua
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Будівельник підпише захисника збірної Латвії

Сьогодні 10:54 219 0
Яковічс залишить Варезе
Будівельник підпише захисника збірної Латвії
#Будівельник, #Варезе, #Яковічс

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник італійського Варезе Інгус Яковічс найближчим часом поповнить ряди київського Будівельника.

Про це повідомляє Sportando.

Яковічс прибуде в столицю України відразу після того, як завершить процедуру розриву контракту з Варезе.

У сезоні 2020-2021 Яковічс в елітному дивізіоні чемпіонату Італії відіграв 18 матчів. В середньому за гру латиш набирав по 8,0 очка і 1,5 підбирання.

Будівельник з показником 11-12 посідає сьоме місце в турнірній таблиці Суперліги.

Нагадаємо, Будівельник у важкому матчі переміг Дніпро у Суперлізі.

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