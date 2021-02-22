Визначилися всі учасники Євробаскету-2022

Визначилися усі 24 учасники фінального турніру.

Завершилася кваліфікаційна кампанія чемпіонату Європи 2022 року серед чоловічих національних команд.

Про це повідомляє ФБУ.

Майбутній чемпіонат Європи триватиме з 1 по 18 вересня наступного року. Групові етапи Євробаскета відбудуться в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині. Фінал зіграють в Берліні.

Тож автоматично місця на ЄвроБаскеті мали господарі групових етапів. Через кваліфікації путівки на чемпіонат Європи вибороли Україна, Ізраїль, Іспанія, Польща, Естонія, Росія, Бельгія, Литва, Хорватія, Нідерланди, Туреччина, Сербія, Фінляндія, Словенія, Угорщина, Франція, Велика Британія, Боснія і Герцеговина, Греція, Болгарія.

Нагадаємо, збірна України розгромила Угорщину та вийшла на Євробаскет-2022.