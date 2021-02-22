Санон: Гравці збірної України грали серцем

Захисник збірної України Іссуф Санон оцінив вихід на Євробаскет-2022.

Про це розповів сам гравець.

"Потрібно працювати у кожній грі та показувати свій рівень. Головне, щоб була команда.

Для мене це хороший досвід. Дуже радий, що мене викликали, міг приїхати та показати, що я можу.

Кожний приїзд у збірну – це щось нове, це перезавантаження. Ти граєш з найкращими гравцями країни. Дуже сподобалось, чекаю з нетерпінням наступне літо.

Чи заслужений великий розрив у рахунку? Так, ми всі старались, грали серцем, всі показали боротьбу. Тому, ми заслужили цей результат", - розповів Санон.