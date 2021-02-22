Санон: Гравці збірної України грали серцем

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної України Іссуф Санон оцінив вихід на Євробаскет-2022.
Про це розповів сам гравець.
"Потрібно працювати у кожній грі та показувати свій рівень. Головне, щоб була команда.
Для мене це хороший досвід. Дуже радий, що мене викликали, міг приїхати та показати, що я можу.
Кожний приїзд у збірну – це щось нове, це перезавантаження. Ти граєш з найкращими гравцями країни. Дуже сподобалось, чекаю з нетерпінням наступне літо.
Чи заслужений великий розрив у рахунку? Так, ми всі старались, грали серцем, всі показали боротьбу. Тому, ми заслужили цей результат", - розповів Санон.
Нагадаємо, збірна України розгромила Угорщину та вийшла на Євробаскет-2022.