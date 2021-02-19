НБА назвала стартові п'ятірки на Матч всіх зірок

Джерело - Чемпіон.
Матч всіх зірок НБА-2021 відбудеться 7 березня в Атланті.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
Капітанами вибрали форварда Лос-Анджелес Лейкерс Леброна Джеймса і лідера Бруклін Нетс Кевіна Дюранта. Вони набрали найбільшу кількість голосів серед уболівальників.
Західна конференція:
Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс)
Стефен Каррі (Голден Стейт)
Лука Дончіч (Даллас)
Нікола Йокич (Денвер)
Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс)
Східна конференція:
Кевін Дюрант (Бруклін)
Янніс Адетокунбо (Мілвокі)
Бредлі Біл (Вашингтон)
Джоел Ембіід (Філадельфія)
Кайрі Ірвінг (Бруклін).
The Eastern Conference @NBAAllStar Starters Pool!@KDTrey5 (Captain)@Giannis_An34@JoelEmbiid@RealDealBeal23@KyrieIrving#NBAAllStar pic.twitter.com/BBozyd2NhK— NBA (@NBA) February 19, 2021
The Western Conference @NBAAllStar Starters Pool!@KingJames (Captain)@StephenCurry30@luka7doncic— NBA (@NBA) February 19, 2021
Nikola Jokic
Kawhi Leonard#NBAAllStar pic.twitter.com/ojxfaZwHuj