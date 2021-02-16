Представника делегації ізолювали від усієї команди

Джерело - ФБУ.

Тестування на коронавірус, яке пройшла вся делегація збірної Словенії після прибуття до Києва, дало позитивний результат.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Позитивним виявився тест одного з представників делегації. Наразі його ізолювали від усіх.

Збірна Словенії тим часом продовжує підготовку до заключних матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року.

У столичному Палаці спорту Словенія зіграє проти Угорщини (18 лютого) та проти України (20 лютого).

Збірні Словенії та України вже гарантували собі участь у фінальному турнірі чемпіонату Європи та розіграють перше місце в відбірковій групі.