Київ-Баскет залишив американський баскетболіст

Столичний клуб та Тібодо розірвали контракт

Джерело - ФБУ.

Керівництво клубу Київ-Баскет та 24-річний американський форвард Тревін Тібодо дійшли взаємної згоди щодо дострокового розірвання контракту.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тревін приєднався до команди місяць тому і за цей час встиг зіграти 6 матчів в Суперлізі, у яких в середньому набирав 5.7 очок та робив 3.7 підбирання із ефективністю 9.7.

Також Тібодо допоміг Київ-Баскету пробитися до плей-оф Кубку Європи ФІБА, де за три поєдинки групового етапу в середньому набирав 5.7 очок, робив 5.3 підбирання з ефективністю 6.7.

Нагадаємо, БК Запоріжжя переграв Хімік у Суперлізі.