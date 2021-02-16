Збірна Угорщини прибула на відбіркові матчі ЄвроБаскета-2022 до Києва

Матч Угорщина - Україна відбудеться 22 лютого

Джерело - ФБУ.

Напередодні збірна Угорщини дісталася до Києва, де зіграє заключні матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2022 року в групі F.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Оскільки через позитивні випадки коронавірусу в команді угорці не грали відбіркові матчі в попередньому вікні, вони зіграють у Києві чотири поєдинки разом з перенесеними: проти Словенії, двічі Австрії та України.

Матч Угорщина - Україна відбудеться 22 лютого.

Збірній Угорщини достатньо однієї перемоги в матчах проти Словенії та Австрії, аби гарантувати собі вихід у фінальний турнір ЄвроБаскета з третього місця в групі.

Команду до баблу в Києві тренерський штаб формував за принципом наявності в гравців антитіл до коронавірусу. Відтак до ростера потрапили Марсель Понго (Нюрнберг, Німеччина), Ален Роско (Ніігіта, Японія), Келер Акош (Фалько), Войвода Давид (Альба Фегервар), Сабо Жолт (ЗТЕ), Бенке Силард (Фалько), Сомоджі Адам (Дебрецен), Ференс Чаба (Керменд), Хорті Балінт (Кечкемет), Лукаш Норберт (Альба Фегервар), Перл Золтан (Фалько), Філіповіти Марко (Пезаре, Італія), Елінгсфельд Янош (Атомерому), Понго Мате (Сольнок), Караходжич Кемал (Кечкемет), Вараді Бенедек (Фалько).

Початок матчу Угорщина - Україна о 19:00. Трансляція на каналі XSport.

Раніше, збірна Словенії назвала склад на матчі відбору ЄвроБаскета в Києві.