Матч регулярного чемпіонату НБА між Детройтом, за який виступає Святослав Михайлюк, та Сан-Антоніо перенесений.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровский.

Актуально: Детройт із 18 очками Михайлюка здобув перемогу в НБА

У складі Сперс виявлений випадок коронавіруса.

NBA says there's a positive test within Spurs.