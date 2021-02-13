Даллас здолав Новий Орлеан

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 11 матчів.

Українець Олексій Лень, який виступає за Вашингтон, набрав 8 очок у матчі з Нью-Йорком.

Святослав Михайлюк у поєдинку з Бостоном набрав 5 залікових пунктів.

НБА - Регулярний чемпіонат

12 лютого

Шарлотт – Міннесота 120:114 (25:30, 35:29, 30:26, 30:29)

Вашингтон – Нью-Йорк 91:109 (23:30, 19:23, 22:26, 27:30)

Атланта – Сан-Антоніо 114:125 (29:36, 19:41, 24:33, 42:15)

Даллас – Новий Орлеан 143:130 (27:34, 42:31, 39:36, 35:29)

Бостон – Детройт 102:108 (23:27, 29:27, 20:28, 30:26)

Чикаго – Кліпперс 106:125 (25:30, 29:28, 24:32, 28:35)

Денвер – Оклахома-Сіті 97:95 (16:28, 24:25, 30:26, 27:16)

Юта – Мілуокі 129:115 (35:31, 34:21, 27:30, 33:33)

Лейкерс – Мемфіс 115:105 (16:31, 30:28, 41:23, 28:23)

Портленд – Клівленд 129:110 (34:23, 39:29, 27:25, 29:33)

Сакраменто – Орландо 112:123 (33:33, 26:31, 28:33, 25:26)