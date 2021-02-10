Будівельник вдруге в сезоні переміг Черкаські Мавпи

Будівельник здобув впевнену перемогу у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

У рамках української баскетбольної Суперліги Будівельник вдома переміг Черкаські Мавпи.

Найкращим гравцем матчу став Стівен Буртт, який допоміг Будівельнику 24 очками, 6 підбирання та 4 передачами за 57% реалізації двоочкових та 33% релазізації триочкових кидків.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

10 лютого

Будівельник – Черкаські Мавпи 88:80 (28:18, 23:15, 16:28, 21:19)

Будівельник: Буртт 24 + 6 підбирань + 4 передачі, Кобець 8, Дево 8, Брайс Джонсон 7 + 13 підбирань + 4 перехоплення, Звонов 3 – старт, Девенпорт 11 + 7 підбирань, Реджі Джонсон 11, Джефферсон 10, Козлов 6, Горбенко 0, Кожем’якін 0

Черкаські Мавпи: Райт 28 + 4 передачі, Камерон 19 + 6 передач, Конєв 16 + 11 підбирань – 8 втрат, Скапінцев 7 + 5 підбирань + 3 передачі, Попов 0 – старт, Ткаченко 7 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Бондаренко 2, Сергеєв 1, Дзюба 0

Раніше, Тернопіль знищив Харківських Соколів у Суперлізі.