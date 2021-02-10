Став відомий розширений склад України на матчі відбору на Євробаскет

Джерело - Sport.ua.
Стала відома розширена заявка збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2022.
Про це повідомляє пресслужба ФІБА.
Нагадаємо, 20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві.
Попередній склад збірної України:
Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
В'ячеслав Бобров (Дніпро)
Володимир Герун (Уникаха)
Олександр Кобець (Будівельник)
Володимир Конєв (Черкаські Мавпи)
Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
В'ячеслав Кравцов (Дніпро)
Павло Крутоус (Київ-Баскет)
Денис Лукашов (Прометей)
Олександр Липовий (Прометей)
Кирило Марченко (Хімік)
Олександр Мішула (Київ-Баскет)
Сергій Павлов (Київ-Баскет)
В'ячеслав Петров (Прометей)
Артем Пустовий (Барселона)
Джером Рендл
Іссуф Санон (Дніпро)
Анатолій Шундель (Дніпро)
Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)
Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)
Віталій Зотов (Хімік)