Став відомий розширений склад України на матчі відбору на Євробаскет

До попереднього списку увійшли Олександр Кобець, Джером Рендл й інші

Стала відома розширена заявка збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2022.

Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Нагадаємо, 20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві.

Попередній склад збірної України:

Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

В'ячеслав Бобров (Дніпро)

Володимир Герун (Уникаха)

Олександр Кобець (Будівельник)

Володимир Конєв (Черкаські Мавпи)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

В'ячеслав Кравцов (Дніпро)

Павло Крутоус (Київ-Баскет)

Денис Лукашов (Прометей)

Олександр Липовий (Прометей)

Кирило Марченко (Хімік)

Олександр Мішула (Київ-Баскет)

Сергій Павлов (Київ-Баскет)

В'ячеслав Петров (Прометей)

Артем Пустовий (Барселона)

Джером Рендл

Іссуф Санон (Дніпро)

Анатолій Шундель (Дніпро)

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)

Віталій Зотов (Хімік)