Форвард Харківських Соколів отримав серйозну травму

Тарасенко вибув до кінця сезону

Джерело - ФБУ.

На останніх секундах поєдинку проти Тернополя форвард Харківських Соколів Олександр Тарасенко отримав серйозну травму - розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Наразі вирішується питання про можливі методи лікування.

За словами медичного штабу клубу поки зарано прогнозувати строки відновлення, проте очевидно, що через це важке пошкодження Олександр пропустить залишок сезону.

Загалом, форвард провів 15 поєдинків і в середньому грав по 13 хвилин, за які набирав 5.9 очка, робив 2.3 підбирання та 0.5 передачі. РЕ 5.3.

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