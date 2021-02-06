Бостон обіграв Кліпперс, Торонто переміг Бруклін. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
06 лютого
Індіана - Нью-Орлінс Пеліканс 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)
Орландо - Чикаго 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)
Бруклін - Торонто 117:123 (23:34 40:33, 27:25, 27:31)
Клівленд - Мілуокі 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)
Шарлотт - Юта 121:138 (32:30, 22:39 36:37, 31:32)
Оклахома-Сіті - Міннесота 103:106 (23:25 32:26, 21:34 27:21)
Фінікс - Детройт 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)
Кліпперс - Бостон 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30)