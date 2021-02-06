 Бостон обіграв Кліпперс, Торонто переміг Бруклін. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи в січні
Вчора 16:40 986
Букмекери не вірять у Світоліну на Australian Open-2021
Сьогодні 11:22 103
Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 09:47 577
Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні
Сьогодні 08:26 327
Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE
Сьогодні 06:20 822
Редкач: Я не кусав Гарсію, але мене дискваліфікували та оштрафували
Вчора 20:25 2209
Бівол назвав причину поразки Ломаченка у бою з Лопесом
Вчора 19:39 2659
Мілан цікавиться гравцем Шахтаря
Вчора 18:40 1827
ЛАСК віддав Чеберка в оренду хорватському клубу
Вчора 16:26 1151
Світоліна на тай-брейку поступилась Мертенс в 1/4 турніру у Мельбурні
Вчора 13:22 1632
Блоги
Українка задушила чемпіонку ONE Championship
Українка задушила чемпіонку ONE Championship Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:23 216
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні
Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:01 194
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед
Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:13 1791
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової
Магучіх впритул наблизилася до світового рекорду 34-річної давнини: згадуємо легендарний стрибок Костадінової Андрій Твердохліб
Вчора 12:56 5244
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram
Дівчина дня. 14-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 10:57 3976
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців
Голова в голову: у чемпіонаті Португалії відбулося жахливе зіткнення гравців Андрій Твердохліб
Вчора 10:37 424
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ
9-річний індіанець вражає своєю хокейною майстерністю і мріє про НХЛ Андрій Твердохліб
Вчора 08:45 1827
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну!
Усик: Я син своєї Батьківщини, я люблю Україну! Андрій Твердохліб
Вчора 07:49 1527 3
Циганков відзначився ефектним голом в контрольному матчі з ЦСКА
Циганков відзначився ефектним голом в контрольному матчі з ЦСКА Valeriy Ruchka
04.02.2021 20:32 1261
Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід
Це фіаско! Грузинський боєць UFC пірнув у ополонку і розбив голову об лід Valeriy Ruchka
04.02.2021 19:59 835
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:31 Футбол Погба – найкращий гравець Манчестер Юнайтед у січні 76
11:22 Теніс Букмекери не вірять у Світоліну на Australian Open-2021 103
11:16 Легка атлетика Шведська рекордсменка остерігається прогресу Магучіх 157
11:06 Пряма трансляція Ліверпуль - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 629
11:05 Футбол Манчестер Юнайтед – Евертон: Де дивитися матч АПЛ 1437
10:59 Футбол Сілва продовжить контракт з Челсі 179
10:45 Футбол Баварія не може вилетіти на клубний чемпіонат світу 711
10:32 Футбол Гасперіні: Було б неправильним включати Коваленка в список на Лігу чемпіонів 361
10:23 Блог Українка задушила чемпіонку ONE Championship 217
10:17 Теніс Світоліна: Пора максимально зосередитися на Australian Open 314
10:00 Футбол Фулгем - Вест Гем: Де дивитися матч АПЛ 1527
09:57 Футбол Фіорентина - Інтер 0:2. Огляд матчу 317
09:47 Пряма трансляція Фулгем - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 23 туру АПЛ. LIVE 577
09:45 Хокей Вегас розібрався з Лос-Анджелесом, Тампа обіграла Детройт. Результати матчів НХЛ 369
09:31 Футбол Срна пояснив відмову Барселоні 923
09:19 Баскетбол Бостон обіграв Кліпперс, Торонто переміг Бруклін. Результати матчів НБА 407
09:06 Футбол Ювентус – Рома: Де дивитися матч Серії А 1487
09:01 Блог Як виборювалося срібло. Шість стрибків Бех-Романчук у Берліні 194
08:58 Баскетбол Лень став найрезультативнішим гравцем Вашингтона у матчі з Маямі 549
08:45 Футбол Альбасете із Зозулею поступився лідеру Сегунди 629
08:26 RunNews Бех-Романчук виборола срібло на турнірі у Берліні 327
08:13 Футбол ПСЖ закрив тренувальну базу 582
08:13 Блог Мюнхенська трагедія: 63 роки тому розбився літак Манчестер Юнайтед 1791
08:00 Футбол Аталанта - Торіно: Де дивитися матч Серії А 2581
06:20 Пряма трансляція Аталанта - Торіно: онлайн-трансляція 21 туру Серії А. LIVE 822

Бостон обіграв Кліпперс, Торонто переміг Бруклін. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:19 407 0
Результати матчів НБА
Бостон обіграв Кліпперс, Торонто переміг Бруклін. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
06 лютого

Індіана - Нью-Орлінс Пеліканс 113:114 (30:27, 18:30, 27:29, 38:28)

Орландо - Чикаго 123:119 (33:31, 33:25, 26:25, 31:38)

Бруклін - Торонто 117:123 (23:34 40:33, 27:25, 27:31)

Клівленд - Мілуокі 105:123 (33:26, 30:34, 26:34, 16:29)

Шарлотт - Юта 121:138 (32:30, 22:39 36:37, 31:32)

Оклахома-Сіті - Міннесота 103:106 (23:25 32:26, ​​21:34 27:21)

Фінікс - Детройт 109:92 (27:24, 30:20, 30:24, 22:24)

Кліпперс - Бостон 115:119 (33:21, 29:30, 20:38, 33:30)

Коментарі ()