Захисник Вашингтона Бредлі Біл в матчі з Маямі (103:100) набрав 30 очок (11 з 23 з гри, 6 з 8 з лінії штрафних) та встановив нове досягнення.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Біл на старті сезону 2020-2021 в 17-му матчі поспіль набрав як мінімум 25 очок і перевершив показник легенди НБА Майкла Джордана, який в сезоні 1988-89 в 16 поєдинках поспіль відвантажував в кошик суперників 25 і більше очок. З того часу до Біла нікому не вдавалася така тривала результативна серія.

Bradley Beal (32 PTS tonight) passes Michael Jordan for the most consecutive 25+ point games to start a season since 1976-77. @EliasSports



Beal: 17 straight (2020-21)

MJ: 16 straight (1988-89) pic.twitter.com/IKozDa7A68