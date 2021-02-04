Українські клуби отримали суперників по плей-оф Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Українські клуби БК Дніпро, БК Прометей і БК Київ-Баскет дізналися імена своїх перших суперників у плей-оф Кубку Європи ФІБА.
Про це повідомляє ФБУ.
Примітно, що три представники Суперліги не можуть перетнутися один з одним аж до півфіналу.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА:
Дніпро (Україна) - Орадя (Румунія)
Прометей (Україна) - Монс (Бельгія)
Іроні Н-Ц (Ізраїль) - Київ-Баскет (Україна)
Сібіу (Румунія) - Реджо-Емілія (Італія)
Сталь (Польща) - Ден Бош (Нідерланди)
Фрібург (Швейцарія) - Балкан (Болгарія)
Парма (Росія) - Рілскі Спортіст (Болгарія)
Іракліс (Греція) - Анвіл (Польща)
Результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА:
Дніпро (Україна) - Орадя (Румунія)/Сібіу (Румунія) - Реджо-Емілія (Італія)
Прометей (Україна) - Монс (Бельгія)/Сталь (Польща) - Ден Бош (Нідерланди)
Іроні Н-Ц (Ізраїль) - Київ-Баскет (Україна)/Іракліс (Греція) - Анвіл (Польща)
Фрібург (Швейцарія) - Балкан (Болгарія)/Парма (Росія) - Рілскі Спортіст (Болгарія)
Згідно з регламентом, 1/8 і 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА буде складатися з одного матчу. Поєдинки пройдуть з 23 по 25 березня в закритих бульбашках.
Нагадаємо, БК Запоріжжя завдав поразки Черкаським Мавпам у Суперлізі.