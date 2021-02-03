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Детройт із Михайлюком поступився Юті, Бостон обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:59 127 0
Результати матчів НБА
Детройт із Михайлюком поступився Юті, Бостон обіграв Голден Стейт. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Святослав Михайлюк у маті проти Юти зіграв 5 хвилин. За цей час баскетболіст набрав 3 очки (1-1 з гри, 1-1 триочкові), зробив 1 підбирання та віддав 1 передачу.

НБА - Регулярний чемпіонат 
03 лютого

Орландо - Торонто 108:123 (31:33, 29:31, 22:32, 26:27)

Бруклін - Кліпперс 124:120 (24:32, 33:26, 31:32, 36:30)

Вашингтон - Портленд 121:132 (23:40 40:35, 27:31, 31:26)

Індіана - Мемфіс 134:116 (37:27, 34:23, 33:35, 30:31)

Юта - Детройт 117:105 (33:22, 36:24, 25:31, 23:28)

Голден Стейт - Бостон 107: 111 (35:24, 17:28, 33:34, 22:25)

Раніше, Лейкерс обіграли Атланту.

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