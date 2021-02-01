Вашингтон із Ленем здолав Бруклін, Кліпперс перемогли Нью-Йорк. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Олексій Лень, який виступає за Вашингтон, за 4:19 хвилини набрав 2 очки (1/2 двоочкових, 0/1 триочкових) зробив 1 фол і 1 втрату.

НБА - Регулярний чемпіонат

01 лютого

Нью-Йорк - Кліпперс 115:129 (31:29, 34:37, 26:35, 24:28)

Денвер - Юта 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)

Індіана - Філадельфія 110:119 (28:18, 35:36, 32:28, 15:37)

Торонто - Орландо 115:102 (27:15, 31:29, 26:29, 31:29)

Вашингтон - Бруклін 149:146 (28:38, 37:33, 36:37, 48:38)

Міннесота - Клівленд 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18)

Раніше, Атланта здолала Вашингтон з Ленем.