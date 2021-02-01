 Вашингтон із Ленем здолав Бруклін, Кліпперс перемогли Нью-Йорк. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні
Сьогодні 08:11 776
Під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі
Сьогодні 07:00 1162
Селезньов відрахований з Колоса
Вчора 23:05 2542 1
Визначилися півфіналісти чемпіонату африканських націй
Вчора 22:56 777
Денискін: У США на мене дивилися, як ніби я з іншого виміру
Вчора 21:55 724
Збірна України знищила Албанію у кваліфікації чемпіонату Європи
Вчора 20:29 1246
Збірна Данії стала чемпіоном світу з гандболу
Вчора 20:09 1867
Менеджер Джойса: Джо влаштує Усику пекло і поб'є його
Вчора 17:39 3053
Збірна України здобула бронзу в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи
Вчора 15:03 1458
Україна у ТОП-5 одиночної змішаної естафети на чемпіонаті Європи
Вчора 12:07 1210
Блоги
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена
Відео дня. У чемпіонаті Франції повторили божевільний гол Тайсона і ван Бастена Valeriy Ruchka
30.01.2021 13:37 1200
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка в Англії, Коваленка в Італії та українських легіонерів в Бельгії - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
30.01.2021 12:30 719
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння
Хокейний сезон відкрито! Ломаченко продемонстрував свої вміння Valeriy Ruchka
30.01.2021 11:23 868
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy
Дівчина дня. Велогонщицю вигнали з команди через фотосесію для Playboy Valeriy Ruchka
30.01.2021 09:56 5300
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді
Російський боєць потужним нокаутом знищив серба в першому раунді Valeriy Ruchka
30.01.2021 09:35 755
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:54 Футбол Барселона - Атлетік 2:1. Огляд матчу 25
10:40 Футбол Костишин відреагував на відхід Селезньова 268
10:25 Футбол Бенфіка розірвала контракт з екснападником Шахтаря 652
10:12 Теніс Еліна Світоліна - Андреа Петкович. Огляд матчу 234
09:57 Футбол Брайтон - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу 247
09:43 Футбол Кривцов: Коваленко попрощався з гравцями Шахтаря 625
09:30 Футбол Гасперіні: Коваленко – це трансфер, який організував клуб 561
09:12 Хокей Едмонтон у надрезультативному матчі обіграв Оттаву, Кароліна здолала Даллас. Результати матчів НХЛ 349
08:55 Футбол Вест Гем - Ліверпуль 1:3. Огляд матчу 639
08:42 Баскетбол Вашингтон із Ленем здолав Бруклін, Кліпперс перемогли Нью-Йорк. Результати матчів НБА 373
08:25 Футбол Коваленко прибув у Італію 838
08:11 Теніс Світоліна впевнено стартувала на турнірі у Мельбурні 776
07:00 Футбол Під час матчу він пережив клінічну смерть, а потім став легендою Зорі 1162
31 Січня 2021
23:56 Футбол Барселона здолала Атлетік у 21 турі Ла-Ліги 2676
23:53 Футбол Нант вдома програв Монако у 22 турі Ліги 1 2013
23:39 Футбол Рома впевнено перемогла Верону у 20 турі Серії А 2111
23:28 Футбол Аталанта - Лаціо 1:3. Огляд матчу 2214
23:18 Футбол Брайтон сенсаційно переміг Тоттенгем у 21 турі АПЛ 2308
23:05 Футбол Селезньов відрахований з Колоса 2542 1
22:56 Футбол Визначилися півфіналісти чемпіонату африканських націй 777
22:40 Бокс Ф'юрі: Ні у кого немає шансів проти Сондерса 3030
22:25 Футбол Челсі - Бернлі 2:0. Огляд матчу 2226
22:10 Бокс Плант захистив титул та кинув виклик Канело 2901
21:55 Хокей. УХЛ Денискін: У США на мене дивилися, як ніби я з іншого виміру 724
21:50 Футзал Помер колишній голкіпер НФК Ураган 2854

Вашингтон із Ленем здолав Бруклін, Кліпперс перемогли Нью-Йорк. Результати матчів НБА

Сьогодні 08:42 373 0
Результати матчів НБА
Вашингтон із Ленем здолав Бруклін, Кліпперс перемогли Нью-Йорк. Результати матчів НБА
#НБА, #Лень

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Олексій Лень, який виступає за Вашингтон, за 4:19 хвилини набрав 2 очки (1/2 двоочкових, 0/1 триочкових) зробив 1 фол і 1 втрату.

НБА - Регулярний чемпіонат  

01 лютого

Нью-Йорк - Кліпперс 115:129 (31:29, 34:37, 26:35, 24:28)

Денвер - Юта 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)

Індіана - Філадельфія 110:119 (28:18, 35:36, 32:28, 15:37)

Торонто - Орландо 115:102 (27:15, 31:29, 26:29, 31:29)

Вашингтон - Бруклін 149:146 (28:38, 37:33, 36:37, 48:38)

Міннесота - Клівленд 109:104 (30:35, 25:26, 33:25, 21:18)

Раніше, Атланта здолала Вашингтон з Ленем.

Коментарі ()