Київ-Баскет програв болгарам та вийшов з групи Кубку Європи ФІБА

Українці втратили перевагу у другій половині матчу

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет програв Рілскі Спортист у матчі третього туру групового етапу Кубку Європи ФІБА.

Українська команда програла, втративши перевагу у рахунку після перерви. Не дивлячись на поразку, кияни все ж таки вийшли з другого місця свого квартету завдяки додатковим показникам в особистих зустрічах. Цьому допомогла перемога Прометея над Капфенбергом.

Кубок Європи ФІБА

Самоков, Болгарія

Перший етап. Група В

3 тур, 29 січня

Київ-Баскет (Україна) - Рілскі Спортист (Болгарія) 69:74 (21:13, 20:15, 15:29, 13:17)