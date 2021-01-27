Прометей здобув другу перемогу в Європейській жіночій баскетбольній лізі

Лідер жіночої Суперліги Прометей виграв другий матч другої стадії Європейської жіночої баскетбольної ліги.

Прометей виграв другий матч другої стадії Європейської жіночої баскетбольної ліги.

Українська команда впевнено здолала словацький колектив П’єштянські Чайки з рахунком 83:57.

Таким чином, в українського клуба дві перемоги в двох дебютних матчах турніру.

Європейська жіноча баскетбольна ліга

Латвія. Лієпая

Груповий етап

27 січня

Прометей — П’єштянські Чайки 83:57 (25:18, 18:10, 19:12, 21:17)

Прометей: Мосбі 30 + 11 підбирань, Лашун 20, Дубровіна 6 + 7 підбирань + 7 передач, Мусієнко 3, Любінець 2 + 10 підбирань — старт, Молова 15, Горобець 5 + 5 підбирань + 5 передач + 4 підбирання, Кондусь 2, Дацько 0, Дубровська 0, Ігнатченко 0

Раніше, Прометей переможно дебютував у Європейській жіночій баскетбольній лізі.