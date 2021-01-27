Прометей здобув другу перемогу в Європейській жіночій баскетбольній лізі

Джерело - fbu.ua.
Прометей виграв другий матч другої стадії Європейської жіночої баскетбольної ліги.
Українська команда впевнено здолала словацький колектив П’єштянські Чайки з рахунком 83:57.
Таким чином, в українського клуба дві перемоги в двох дебютних матчах турніру.
Європейська жіноча баскетбольна ліга
Латвія. Лієпая
Груповий етап
27 січня
Прометей — П’єштянські Чайки 83:57 (25:18, 18:10, 19:12, 21:17)
Прометей: Мосбі 30 + 11 підбирань, Лашун 20, Дубровіна 6 + 7 підбирань + 7 передач, Мусієнко 3, Любінець 2 + 10 підбирань — старт, Молова 15, Горобець 5 + 5 підбирань + 5 передач + 4 підбирання, Кондусь 2, Дацько 0, Дубровська 0, Ігнатченко 0
Раніше, Прометей переможно дебютував у Європейській жіночій баскетбольній лізі.