Клівленд знову обіграв Бруклін, Детройт з Михайлюком поступився Х'юстону. Результати матчів НБА

Михайлюк зіграв три секунди

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Святослав Михайлюк у матчі проти Х'юстона провів на паркеті 3 секунди.

НБА - Регулярний чемпіонат

22 січня

Клівленд - Бруклін 125:113 (34:33, 27:27, 37:24, 27:29)

Детройт - Х'юстон 102:103 (21:34 26:21, 34:22, 21:26)

Шарлотт - Чикаго 110:123 (29:30, 24:31, 30:34, 27:28)

Індіана - Орландо 120:118 OT (37:28, 25:32, 26:27, 20:21, от1 - 12:10)

Філадельфія - Бостон 122:110 (25:33, 24:19, 42:28, 31:30)

Торонто - Маямі 101:81 (37:20, 19:22, 17:22, 28:17)

Міннесота - Атланта 98:116 (19:25, 24:37, 24:30, 31:24)

Сан-Антоніо - Даллас 117:122 (34:37, 24:31, 27:27, 32:27)

Кліпперс - Оклахома-Сіті 120:106 (36:18, 34:35, 21:25, на 29:28)

Фінікс - Денвер 126:130 OT (34:25, 34:29, 27:37, 19:23, ОТ - 12:16)

Сакраменто - Нью-Йорк 103:94 (25:26, 24:28, 27:18, 27:22)