Детройт з Михайлюком поступився Атланті, Клівленд здолав Бруклін. Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Українець Святослав Михайлюк у матчі проти Атланти вийшов з лавки і провів на паркеті 11 хвилин 56 секунд, за які набрав 6 очок.

НБА - Регулярний чемпіонат

21 січня

Атланта - Детройт 123:115 OT (29:31, 16:21 33:40, 28:14, ОТ - 17:9)

Клівленд - Бруклін 147:135 OT (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14 ОТ - 20:8)

Філадельфія - Бостон 117:109 (32:25, 26:36, 28:31, 31:17)

Кліпперс - Сакраменто 115:96 (25:29, 36:27, 34:19, 20:21)

Індіана - Даллас 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31)

Торонто - Маямі 102:111 (23:29 35:27, 25:32, 19:23)

Міннесота - Орландо 96:97 (21:25, на 30:10, 26:33, 19:29)

Х'юстон - Фінікс 103:109 (23:30, 28:33, 31:26, 21:20)

Голден Стейт - Сан-Антоніо 121: 99 (36:24, 28:21, 26:26, 31:28)

Раніше, Детройт з Михайлюком поступився Маямі.