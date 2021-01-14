Михайлюк зіграв найрезультативніший матч у сезоні

Джерело - Чемпіон.
Детройт вдома поступився Мілвокі в матчі регулярного чемпіонату НБА.
Матч завершився з рахунком 110:101 на користь гостів.
Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин. За цей час він набрав 18 очок (4/5 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних). Також в активі баскетболіста одне підбирання та один фол.
Українець став другим гравцем в команді за результативністю - більше тільки у Джером Гранта (22 очка). Наразі це найкраща гра Михайлюка в сезоні.
A season-high of 18 points for @Sviat_10 tonight. pic.twitter.com/XN8OgpEnOf— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2021