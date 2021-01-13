Філадельфія здолала Маямі, Юта переграла Клівленд. Результати матчів НБА

У НБА зіграні чергові матчі

Джерело - Чемпіон.

У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 6 матчів.

НБА - Регулярний чемпіонат

12 січня

Філадельфія - Маямі 137:134 OВ (28:25, 27:38, 41:32, 24:25, 17:14)

Бруклін - Денвер 87:117 (18:22, 18:27, 23:38, 28:30)

Клівленд - Юта 122:116 (27:35, 27:35, 36:20, 32:26)

Оклахома-Сіті - Сан-Антоніо 102:112 (26:26, 17:25, 30:29, 29:32)

Г’юстон - Лейкерс 100:117 (14:35, 34:36, 23:26, 29:20)

Голден Стейн - Індіана 95:104 (28:19, 29:31, 18:23, 20:31)

Раніше, НБА може зупинити регулярний чемпіонат через коронавірус.