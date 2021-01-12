Вашингтон переграв Фінікс, Клівленд поступився Мемфісу. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НБА відбулися 7 матчів.
Українець Олексій Лень у складі Торонто провів 9 хвилин 33 секунди - не набрав очок.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 січня
Вашингтон - Фінікс 128:107 (29:15, 39:27, 36:36, 24:29)
Клівленд - Мемфіс 91:101 (27:24, 19:23, 25:30, 20:24)
Орландо - Мілвокі 99:121 (23:25 31:38, 28:23, 17:35)
Шарлот - Нью-Йорк 109:88 (31:25, 26:25, 25:18, 27:20)
Атланта - Філадельфія 112:94 (28:32, 37:18, 32:15, 15:29)
Портленд - Торонто 112:111 (21:32, 34:28, 21:26, 36:25)
Сакраменто - Індіана 127:122 (30:30, 35:34, 32:29, 30:29)
Нагадаємо, Юта перемогла Детройт.