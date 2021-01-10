19-річний баскетболіст побив рекорди Леброна, Дончича і свого брата Лонзо

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шарлотт Хорнетс Ламело Болл допоміг своїй команді обіграти Атланту Хоукс (113:105) та встановив особисте досягнення.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У цій грі Болл набрав 22 очки, зробив 12 підбирань і віддав 11 передач. Таким чином, Ламело став наймолодшим автором тріпл-даблу в історії НБА. На момент матчу йому було 19 років і 140 днів.

Болл побив рекорд Маркела Фульца (19 років, 317 днів), а також Луки Дончіча (19 років, 327 днів), Лонзо Болла і Леброна Джеймса - обидва в 20 років.