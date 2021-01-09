Детройт з Михайлюком дотиснув Фінікс, Торонто з Ленем переграло Сакраменто. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
09 січня
Детройт – Фінікс 110:105 OT (20:29, 28:27, 24:20, 21:17, ОТ1 - 17:12)
Бостон – Вашингтон 116:107 (33:28, 33:19, 30:34, 20:26)
Нью-Йорк - Оклахома-Сіті 89:101 (24:15, 18:27, 21:27, 26:32)
Нью-Орлінс – Шарлот 110:118 (38:22, 21:25, 28:35, 23:36)
Мемфіс – Бруклін 115:110 (40:28, 22:19, 30:39, 23:24)
Мілвокі – Юта 118:131 (31:34, 27:31, 38:39, 22:27)
Х'юстон – Орландо 132:90 (32:17, 30:16, 31:24, 39:33)
Голден Стейт – Кліпперс 115:105 (22:30, 29:35, 30:22, 34:18)
Лейкерс – Чикаго 117:115 (28:33, 31:25, 33:30, 25:27)
Сакраменто – Торонто 123:144 (43:35, 31:36, 29:40, 20:33)