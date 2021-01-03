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Сайт Планета Баскетбол припинив своє існування

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Сайт проіснував майже 9 років
Сайт Планета Баскетбол припинив своє існування
#Планета баскетбол

Джерело - Чемпіон.

Відомий український інтернет-портал Планета Баскетбол закрився.

Про це заявив уже колишній головний редактор сайту Олександр Прошута.

"Рішення про закриття сайту не стало несподіванкою: ще навесні, на початку карантину, ми обговорювали такий варіант. Вирішили почекати і постежити за розвитком подій, але вже тоді перевели проект в жорсткий економ-режим. Восени, під старт сезону в Україні, повернулися в норму, як мінімум, по національній складовій, реалізували традиційні цикли (ТОП-30 гравців, прев'ю сезону), але ситуація глобально не змінилася, і ми за підсумком прийшли до того, до чого прийшли.

І навіть у найочевидніші моменти, коли, здавалося б, ми не повинні тягнути на собі цей віз, відбувався умовний чоловічий Євробаскет-2017. Зараз реально смішно згадувати, але в Ізраїлі я був єдиним представником українських медіа на турнірі. На чемпіонаті Європи, де збірна вийшла з групи. І після навіть поїхав до Туреччини, звідки прилетіла ще одна тонна ексклюзивного контенту.

До речі кажучи, знаючи, що я єдиний представник медіа з України на турнірі, тодішній головний тренер збірної нашої країни все одно тричі послав мене з проханням записати двохвилинний інтерв'ю.

Загалом, рівень інтересу зрозумілий, і як би він не піднімався в останні рік-два - все одно це дуже нішевий контент з дуже обмеженим колом аудиторії, який ми робили фактично за рахунок ентузіазму та бажання щось віддати людям. А у будь-якого ентузіазму подібного роду завжди трапляється фінішна риса. Особливо в роки типу 2020 го.

Тому, все логічно.

Проект змінив кілька фаз свого призначення для його власників, але в останній рік втратив останнє з них, ставши, по суті, безкоштовним подарунком для невеликого прошарку уболівальників. Для уболівальників подарунок був безкоштовним, а для власників - дуже навіть не безкоштовним. Тому в такій ситуації дійсно простіше взяти і поставити крапку. Як би складно це не було.

Тут я можу тільки подякувати всім, хто був з нами всі ці роки. Подякувати своїх босів за те, що всі заявлені зобов'язання за підсумком були виконані і ми закриваємо проект не так, як закриваються 95% проектів, пов'язаних з українським баскетболом", - зазначив Прошута.

Сайт Планета Баскетбол проіснував майже 9 років.

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