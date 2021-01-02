Лейкерс втратили одного з найкращих гравців через травму

Колдвелл-Поуп отримав травму в третій чверті матчу з Сан-Антоніо

Джерело - Чемпіон.

Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Кентавіус Колдвелл-Поуп не зміг дограти виїзний матч регулярного чемпіонату НБА проти Сан-Антоніо Сперс (109:103) через розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу.

Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

Гравець отримав травму в третій чверті при виконанні проходу під кільце. Колдвелл-Поуп набрав 11 очок за 17 хвилин перебування на майданчику. Точний час відновлення Колдвелл-Поупа невідомо. Ймовірно, він пропустить найближчий матч регулярного чемпіонату проти Мемфіс Гріззліз. Його місце в стартовій п'ятірці повинен зайняти Тейл Гортон Такер.

Найрезультативнішим у складі Лейкерс в грі з Сан-Антоніо став Ентоні Девіс, який оформив дабл-дабл з 34 очок і 11 підбирань. На рахунку Леброна Джеймса трипл-дабл з 26 очок, 11 підбирань і 10 передач.