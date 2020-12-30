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Прометею знову дозволили грати на домашній арені

Сьогодні 18:17 411 0
Місцева влада скасувала своє рішення
Прометею знову дозволили грати на домашній арені
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометею знову дозволили використовувати спорткомплекс Прометей у Кам'янському.

Про це розповів президент волейбольного та баскетбольного клубів Володимир Дубинський.

Актуально: ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському

За словами Дубинського, їм вдалося довести законність договору про оренду приміщень спорткомплексу, після чого місцеві власті видали новий указ про скасування старого, де клубам заборонялося використовувати арену.

Раніше, Прометею заборонили тренуватися на домашній арені за рішенням міського голови.

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