Прометею знову дозволили грати на домашній арені

Місцева влада скасувала своє рішення

Джерело - Чемпіон.

Прометею знову дозволили використовувати спорткомплекс Прометей у Кам'янському.

Про це розповів президент волейбольного та баскетбольного клубів Володимир Дубинський.

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За словами Дубинського, їм вдалося довести законність договору про оренду приміщень спорткомплексу, після чого місцеві власті видали новий указ про скасування старого, де клубам заборонялося використовувати арену.

Раніше, Прометею заборонили тренуватися на домашній арені за рішенням міського голови.