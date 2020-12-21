 Юта підпише з центровим рекордний контракт в історії НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Юта підпише з центровим рекордний контракт в історії НБА

Сьогодні 18:25 572 0
Гобер отримає 5-річний контракт
Юта підпише з центровим рекордний контракт в історії НБА
#Юта, #Гобер

Джерело - Чемпіон.

Юта погодила з Руді Гобером 5-річний контракт на 205 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Француз став першим центровим в історії НБА з 200-мільйонним контрактом.

Гобер міг підписати з Ютою супермаксимальну угоду на 228 мільйонів доларів, але пішов назустріч рідній франшизі для посилення складу в майбутньому.

Гобер виступає в Юті з 2013 року. За цей період француз провів 474 матчі, набираючи в середньому за гру по 11,7 очка і 11,0 підбирання.

Гобер двічі визнавався кращим оборонним гравцем НБА, чотири рази входив в захисну збірну НБА і тричі потрапляв до символічної п'ятірки сезону, а також одного разу їздив на Матч всіх зірок.

З Руді Гобером Юта чотири рази виходила в плей-офф, проте Джаз за цей період вдалося виграти лише одну серію.

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