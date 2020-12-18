Визначено місце старту Прометея в Єврокубку

Жіноча команда Прометея дебютує в січні в єврокубкових змаганнях

Джерело - ФБУ.

ФІБА визначила місця проведення стартових матчів групового етапу жіночого Єврокубка.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Раніше через пандемію коронавірусу формат змагань скоригували таким чином, аби матчі групового етапу відбувалися в окремих ізольованих місцях.

Відтак український Прометей стартові поєдинки в групі A зіграє в угорському Дьорі.

Разом з Прометеєм в одній групі грають угорські Дьор та Сексард, турецька Кайсері.

Прометей гратиме 19 січня проти Сексарда, 20 січня проти Дьора та 22 січня проти Кайсері.

Нагадаємо, данк українця визнали найкращим моментом в історії Світового туру 3х3.