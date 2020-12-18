Визначено місце старту Прометея в Єврокубку

Джерело - ФБУ.
ФІБА визначила місця проведення стартових матчів групового етапу жіночого Єврокубка.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Раніше через пандемію коронавірусу формат змагань скоригували таким чином, аби матчі групового етапу відбувалися в окремих ізольованих місцях.
Відтак український Прометей стартові поєдинки в групі A зіграє в угорському Дьорі.
Разом з Прометеєм в одній групі грають угорські Дьор та Сексард, турецька Кайсері.
Прометей гратиме 19 січня проти Сексарда, 20 січня проти Дьора та 22 січня проти Кайсері.
Нагадаємо, данк українця визнали найкращим моментом в історії Світового туру 3х3.